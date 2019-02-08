Гривня на міжбанку піднялася вище 26,9 за долар

8 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,86 - 26,89 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:15 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,85 - 26,87 гривні;

Євро - 30,41 - 30,43 гривні;

Російський рубль - 0,4065 - 0,4071 гривні.

На готівковому ринку станом на 11:20 котирування гривні до долара становили 26,83 - 27,11 гривні. Євро купують за 30,4 гривні, продають за 30,9 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 26,90 - 27,05 гривні, євро - 30,66 - 30,85 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк не змінив офіційний курс гривні до долара, встановивши його на 8 лютого на рівні 26,96 гривні.

7 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,95 - 26,98 гривні за долар.

Економічна правда