Міжбанк: гривня тримається вище психологічної позначки
Четвер, 7 лютого 2019, 17:50
7 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,95 - 26,98 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 26,95 - 26,98 гривні;
Євро - 30,57 - 30,60 гривні;
Російський рубль - 0,4086 - 0,4093 гривні.
Нагадуємо:
7 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,97 - 27,02 гривні за долар.
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 25 копійок та встановив його на 7 лютого на рівні 26,96 гривні.
Економічна правда
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