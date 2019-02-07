Міжбанк: гривня тримається вище психологічної позначки

7 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,95 - 26,98 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,95 - 26,98 гривні;

Євро - 30,57 - 30,60 гривні;

Російський рубль - 0,4086 - 0,4093 гривні.

Нагадуємо:

7 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,97 - 27,02 гривні за долар.

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 25 копійок та встановив його на 7 лютого на рівні 26,96 гривні.

Економічна правда