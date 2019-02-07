Гривня зміцнюється: курс на міжбанку, готівковому, "чорному" ринку
7 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,97 - 27,02 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 10:30 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 26,95 - 27 гривні;
Євро - 30,59 - 30,64 гривні;
Російський рубль - 0,4079 - 0,4089 гривні.
На готівковому ринку станом на 10:30 котирування гривні до долара становили 26,86 - 27,18 гривні. Євро купують за 30,5 гривні, продають за 31,03 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 26,95 - 27,09 гривні, євро - 30,91 - 30,96 гривні.
Нагадуємо:
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 25 копійок та встановив його на 7 лютого на рівні 26,96 гривні.
6 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,98 - 27,01 гривні за долар.
Економічна правда
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