Гривня зміцнюється: курс на міжбанку, готівковому, "чорному" ринку

7 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,97 - 27,02 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:30 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,95 - 27 гривні;

Євро - 30,59 - 30,64 гривні;

Російський рубль - 0,4079 - 0,4089 гривні.

На готівковому ринку станом на 10:30 котирування гривні до долара становили 26,86 - 27,18 гривні. Євро купують за 30,5 гривні, продають за 31,03 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 26,95 - 27,09 гривні, євро - 30,91 - 30,96 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 25 копійок та встановив його на 7 лютого на рівні 26,96 гривні.

6 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,98 - 27,01 гривні за долар.

Економічна правда