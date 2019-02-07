Уряд оприлюднив постанову, яка вирішила проблему із завищеними платіжками за газ

Кабінет Міністрів України оприлюднив постанову №63 від 30 січня 2019 року, згідно з якою було відновлено знижені норми споживання газу для побутових споживачів без лічильників.

Документ опубліковано на Урядовому порталі.

Згідно з постановою, нові місячні норми споживання встановлено на рівні 3,29 куб. м на одну людину для домогосподарств з газовою плитою і централізованим гарячим водопостачанням (ЦГВ); 5,39 куб. м - з газовою плитою, без ЦГВ і водонагрівача; 10,49 куб. м - з газовою плитою і водонагрівачем.

Застосування встановлених постановою норм споживання газу здійснюється "заднім числом" - з 9 серпня 2018 року.

Крім того, споживачам не може бути нарахована заборгованість за природний газ у межах норм його споживання, встановлених постановою уряду №619 від 8 червня 1996 року, а також штрафні санкції, 3% річних та інфляційних втрат, нарахованих на таку заборгованість.

Кабмін також рекомендує НАК "Нафтогаз України" разом із операторами газорозподільних систем забезпечити встановлення лічильників за заявками побутових споживачів.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі спільно з НАК мають врахувати у фінансовому плані витрати на встановлення індивідуальних лічильників газу для побутових споживачів.

Кабмін також зобов'язав операторів ГРС, як об'єктів на які покладено спецзобов'язання, подавати до Міністерства фінансів до 15 числа місяця, що передує місяцю поставки, інформацію про поштову адресу об'єкта газоспоживання, дати і номера укладеного зі споживачем договору розподілу, персонального коду ідентифікації споживача, як суб'єкта ринку , або точки комерційного обліку.

Нагадуємо:

НАК "Нафтогаз України" закликав побутових споживачів природного газу без лічильників, які масово отримують платежі, нараховані на підставі завищених норм споживання, направляти відповідні скарги на урядову гарячу лінію.

У грудні споживачі газу без лічильників отримали рахунки за газ із донарахуваннями.

У Регіональній газовій компанії, що керує газовим бізнесом Дмитра Фірташа, заявили, що сума перерахунку за минулі періоди наведена інформативно і не підлягає сплаті. РГК звернулася до уряду з проханням розробити механізм компенсації урядом вказаної в рахунках заборгованості.

Сума розрахована за час дії норм, які були визнані незаконними рішенням суду, на яке посилається РГК.

12 грудня Кабінет Міністрів схвалив рішення перевірити всі облгази в країні. Причиною перевірок в уряді називають "нарахування облгазами додаткових платежів" за спожитий населенням газ.

Економічна правда