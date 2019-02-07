В "Укрзалізниці" назвали проекти, на які Єврокомісія може дати майже мільярд євро

За кошти, які Єврокомісія спільно зі Світовим банком має намір виділити Україні в рамках програми розширення стратегічних транспортних коридорів, "Укрзалізниця" планує реалізувати 9 різних проектів.

Глава компанії Євген Кравцов назвав перші 5 з них, пише ЦТС.

Зокрема, мова йде про модернізацію ділянки Ковель-Ягодин-Держкордон з подальшою електрифікацією, реконструкцію шляху на станції Підбірці (Львівська область) і будівництво нової тягової підстанції на станції Роздільна.

Крім того, за кошти Єврокомісії можуть електрифікувати ділянку Бердичів-Коростень-Бережесть і збільшити пропускну здатність на ділянці Гребінка-Полтава.

Нагадуємо:

Відповідно до інвестиційного плану дій в країнах "Східного партнерства", Україна може отримати на інвестпроекти, що передбачають поліпшення залізничної інфраструктури, 850 мільйонів євро.

У січні 2019 року Єврокомісія визначилася з обсягом інвестицій, необхідних для реалізації цих проектів. Вони обійдуться приблизно в 13 млрд євро і передбачають будівництво в цілому 4,8 тис. кілометрів автомобільних і залізничних магістралей, 6 портів і 11 логістичних центрів, а також аеропортів і пунктів перетину кордону.

Із загальної суми інвестицій Єврокомісія має намір виділити на проекти, пов'язані із залізницею, 2 млрд євро.

При цьому вказується, що короткострокові проекти повинні бути завершені до 2020 року, а довгострокові - до 2030 року.

В Єврокомісії згодні надати фінансування для 9 українських проектів, які передбачають модернізацію залізниці, її електрифікацію і збільшення пропускної спроможності, включаючи маршрути до західного кордону і маршрути, що зв'язують північ і південь країни.

Загальна протяжність українських залізничних шляхів, які потребують поліпшення в рамках TEN-T, становить 530 кілометрів.