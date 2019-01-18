Єврокомісія планує виділити 4,5 мільярда євро на інфраструктуру в Україні

39 українських інфраструктурних проектів, які передбачені стратегією Drive Ukraine 2030 включені в індикативний план будівництва транс'європейської транспортної мережі TEN-T.

Про це заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян, повідомляє ЦТС.

На ці проекти передбачено майже 4,5 млрд євро. Згаданий план підготовлений ЄС і Світовим банком з метою розвитку транспортного сполучення в країнах "Східного партнерства".

За словами міністра, реалізація цих 39 проектів дозволить значно поглибити інфраструктурну інтеграцію України і в перспективі стати органічною частиною загальноєвропейської транспортної мережі.

"Коли ми говоримо, що імплементація Drive Ukraine коштує близько 60 млрд дол, то вже в перший рік її реалізації ми маємо мінімум 50% фінансування з держбюджету і 10% фінансування з боку наших європейських партнерів, міжнародних фінансових організацій і за рахунок державно-приватного партнерства", - уточнив Омелян.

Раніше Єврокомісія визначилася з обсягом інвестицій, необхідних для реалізації проектів транскордонної транспортної мережі в Вірменії, Азербайджані, Білорусі, Грузії, Молдові та Україні.

Вони обійдуться приблизно в 13 млрд євро і передбачають будівництво в цілому 4,8 тис кілометрів автомобільних і залізничних магістралей, 6 портів і 11 логістичних центрів, а також аеропортів і пунктів перетину кордону.

До пріоритетних інвестицій відносяться як короткострокові проекти, які будуть завершені до 2020 року, так і довгострокові проекти, спрямовані на поліпшення транспортних зв'язків в рамках TEN-T до 2030 року.