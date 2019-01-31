ЄК виділить майже мільярд євро на оновлення залізничної інфраструктури України

Відповідно до інвестиційного плану дій в країнах "Східного партнерства", Україна може отримати на інвестпроекти, що передбачають поліпшення залізничної інфраструктури, 850 мільйонів євро.

Про це пише ЦТС з посиланням на західні ЗМІ.

Європейська комісія спільно зі Світовим банком розробила інвестиційний план дій для розвитку інфраструктури в країнах "Східного партнерства" - в Україні, Вірменії, Азербайджані, Білорусі, Грузії та Молдові.

Транс'європейські транспортні мережі - це планований набір автомобільних, залізничних, повітряних і водних транспортних мереж в ЄС.

У січні 2019 року Єврокомісія визначилася з обсягом інвестицій, необхідних для реалізації цих проектів. Вони обійдуться приблизно в 13 млрд євро і передбачають будівництво в цілому 4,8 тис. кілометрів автомобільних і залізничних магістралей, 6 портів і 11 логістичних центрів, а також аеропортів і пунктів перетину кордону.

Із загальної суми інвестицій Єврокомісія має намір виділити на проекти, пов'язані із залізницею, 2 млрд євро.

При цьому вказується, що короткострокові проекти повинні бути завершені до 2020 року, а довгострокові - до 2030 року.

Україна може претендувати на отримання 850 млн євро. В Єврокомісії згодні надати фінансування для 9 українських проектів, які передбачають модернізацію залізниці, її електрифікацію і збільшення пропускної спроможності, включаючи маршрути до західного кордону і маршрути, що зв'язують північ і південь країни.

Загальна протяжність українських залізничних шляхів, які потребують поліпшення в рамках TEN-T, становить 530 кілометрів.

Великі інвестиції - 663 млн євро - може отримати Азербайджан, якому необхідно встановити системи сигналізації та телекомунікації на всьому східно-західному напрямку залізниці, а також провести електрифікацію усього цього коридору.

Білорусь може отримати 122 млн євро для двох проектів, сумарною довжиною 200 кілометрів. Вони передбачають оновлення електричних мереж в околицях Мінська (36,5 млн євро) і електрифікацію лінії Злобін-Калінкавіци-Барбаров (143 кілометрів, 82 млн євро).

Два проекти в Грузії - автомобільна і залізна дороги до порту Анаклія - потребують 349 млн євро інвестицій. Їх довжина становить 90 кілометрів.

Молдова може отримати 20 млн євро фінансування для поліпшення залізничної інфраструктури, однак поки немає інформації про те, який проект вона підготувала.