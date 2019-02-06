Статки трьох найбагатших українців перевищують 6% ВВП країни - Світовий банк

У 2017 році сукупна чиста вартість активів трьох найбагатших фізичних осіб перевищувала 6% ВВП України.

Про це заявив віце-президент Світового Банку, який опікується країнами Європи та Центральної Азії, Сирілл Мюллєр під час презентації дослідження Світового банку про економічний розвиток України.

"Це майже вдвічі більше, ніж у Росії та втричі більше, ніж у Польщі. Відношення частки доходу найбагатших людей до ВВП майже не змінювалось з 2007 року. Це обмежило доступ до економічних можливостей, здатних повністю розкрити потенціал людського капіталу", - йдеться в дослідженні Світового Банку.

"Якщо подивитись на США - це цифра 1,4% ВВП. Дуже складно проводити реформи коли є такі потужні групи впливу", - додав Мюллер.

За його словами, без реформ Україні знадобиться 50 років, щоб наздогнати рівень Польщі.

Мюллєр зауважив, що Україна затримала проведення реформ на десятиліття і на сьогодні залишається низка проблем, які потребують вирішення.

Серед факторів, які обмежують зростання України, віце-президент Світового Банку назвав:

- велика закредитованість і брак прямих іноземних інвестіцій. Успадкований після фінансових криз 2009-2015 рр надлишок заборгованості підприємств досі заважає формуванню капіталу. Великі дисбаланси у державному секторі також не сприяють здійснення капіталовкладень. Протягом 2008-2018 років частка державного боргу в сукупному внутрішньому кредиті зросла з 3% до 40%. Частка чистих вимог до центральних органів влади у ВВП зросла до 24%.

- Сильна залежність від сировинних ринків і обмежена інтеграція в глобальну економіку

- Пізній початок реформ, гонитва за рентою (надлишковими доходами) та недостатнє прагнення до верховенства права.

У дослідженні СБ йдеться про те, що пізні та неповні реформи призвели до численних спотворень ринку праці та створили широкі можливості для концентрації надлишкових доходів.

Україні потрібно провести такі пріоритетні реформи:

Перша - відкоригувати фіскальну політику так, щоб краще підтримувати приватний сектор. "На сьогодні частка держави є зависокою в тих секторах, де вона непотрібна, і недостатньою - у тих секторах, де це має сенс", - говориться у дослідженні. Варто вдосконалити використання об‘єктів державної власності та управління ними.

Друга - поліпшити логістику, включаючи перегляд тарифів на залізничні перевезення. Усунути логістичні вузькі місця у річковій та портовій інфраструктурі.

Третя - скасувати мораторій на продаж сільскогосподарських земель.

Четверта - зміцнити судову систему, антикорупційні інститути та спроможність АМКУ виконувати закони та оптимізовувати державну підтримку підприємств для мінімізації викривлення конкуренції.

Нагадаємо, раніше Світовий банк погіршив прогноз зростання валового внутрішнього продукту України в 2019 році з 3,5% до 2,9%.

Галина Калачова, ЕП