Світовий банк погіршив прогноз зростання ВВП України

Світовий банк погіршив прогноз зростання валового внутрішнього продукту України в 2019 році з 3,5% до 2,9%.

Про це свідчить січневий огляд СБ "Перспективи світової економіки", передає "Інтерфакс-Україна".

Згідно з документом, СБ прогнозує зростання ВВП в Україні в 2020 році на 3,4%, в 2021-м - на 3,8%.

За підсумками минулого року СБ оцінює зростання економіки в 3,5%, вказується в матеріалах.

Нагадаємо, Світовий банк погіршив прогноз зростання світової економіки в 2019 році з 3% до 2,9% на тлі посилення ризиків і несприятливих чинників.