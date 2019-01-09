Світовий банк погіршив прогноз зростання ВВП України
Середа, 9 січня 2019, 13:11
Світовий банк погіршив прогноз зростання валового внутрішнього продукту України в 2019 році з 3,5% до 2,9%.
Про це свідчить січневий огляд СБ "Перспективи світової економіки", передає "Інтерфакс-Україна".
Згідно з документом, СБ прогнозує зростання ВВП в Україні в 2020 році на 3,4%, в 2021-м - на 3,8%.
За підсумками минулого року СБ оцінює зростання економіки в 3,5%, вказується в матеріалах.
Нагадаємо, Світовий банк погіршив прогноз зростання світової економіки в 2019 році з 3% до 2,9% на тлі посилення ризиків і несприятливих чинників.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua