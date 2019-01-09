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Світовий банк погіршив прогноз зростання ВВП України

Середа, 9 січня 2019, 13:11

Світовий банк погіршив прогноз зростання валового внутрішнього продукту України в 2019 році з 3,5% до 2,9%.

Про це свідчить січневий огляд СБ "Перспективи світової економіки", передає "Інтерфакс-Україна".

Згідно з документом, СБ прогнозує зростання ВВП в Україні в 2020 році на 3,4%, в 2021-м - на 3,8%.

За підсумками минулого року СБ оцінює зростання економіки в 3,5%, вказується в матеріалах.

Нагадаємо, Світовий банк погіршив прогноз зростання світової економіки в 2019 році з 3% до 2,9% на тлі посилення ризиків і несприятливих чинників.

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Світовий банк ВВП

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