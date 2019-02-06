НБУ скасовує правило резервування коштів для купівлі валюти

Національний банк скасовує вимогу попереднього резервування коштів для купівлі іноземної валюти.

Про це заявив заступник глави НБУ Олег Чурій на прес-брифінгу.

"Серед тих обмежень, які ми ще не анонсували і не публікували на початку цього року, ми прийняли рішення зняти обмеження щодо резервування коштів на купівлю іноземної валюти, так зване правило Т+1", - сказав він.

За словами Чурія, відтепер підприємства зможуть купувати валюту "день в день", і їм не потрібно резервувати кошти за день до операції.

Нагадуємо:

З 1 березня 2019 року Національний банк знижує ліміт обов'язкового продажу валютної виручки експортерами на міжбанку з 50% до 30%.

В НБУ чекають на умови для скасування обов'язкового продажу валюти і зняття інших обмежень.

В першу чергу регулятор має намір зняти вимогу продажу валютної виручки та скасувати обмеження на репатріацію дивідендів.

Для таких кроків НБУ повинен побачити позитивні макроекономічні тенденції і в інфляції, і на валютному ринку.

Економічна правда