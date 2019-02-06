НБУ знизив норму обов'язкового продажу валютної виручки

З 1 березня 2019 року Національний банк знижує ліміт обов'язкового продажу валютної виручки експортерами на міжбанку з 50% до 30%.

Про це заявив заступник глави Нацбанку Олег Чурій на прес-брифінгу.

За словами Чурія, в майбутньому НБУ хоче повністю зняти це обмеження.

Нагадуємо:

В НБУ чекають на умови для скасування обов'язкового продажу валюти і зняття інших обмежень.

В першу чергу регулятор має намір зняти вимогу продажу валютної виручки, вимогу щодо попереднього резервування коштів для купівлі іноземної валюти та скасувати обмеження на репатріацію дивідендів.

Для таких кроків НБУ повинен побачити позитивні макроекономічні тенденції і в інфляції, і на валютному ринку.

Економічна правда