Стало відомо, який банк обрав Зеленський для виборчого фонду
Виборчий фонд кандидата у президенти Володимира Зеленського відкрив рахунок у банку "Глобус".
Таку інформацію оприлюднила Центральна виборча комісія в газеті "Урядовий кур'єр" у середу, передає "Інтерфакс-Україна".
Раніше Зеленський оприлюднив свою декларацію за 2017 рік, згідно з якою в банку "Глобус" у нього було розміщено 69,11 тис. грн, тоді як в ОТП Банку він зберігав 1 млн 8,5 тис. грн і 65 тис. доларів, у ПриватБанку - 64,12 тис. грн і 8,33 тис. доларів. Основні його заощадження було розміщено в AS PrivatBank (Латвія) - 417 тис. доларів.
Мажоритарним акціонером банку "Глобус" є Олена Сильнягіна, міноритарним - Дмитро Полковський. Керує банком екс-голова правління Укргазбанку Сергій Мамедов.
Згідно з даними НБУ, на 1 грудня 2018 року банк "Глобус" за розміром активів (2,77 млрд грн) посідав 32-те місце серед 77 діючих банків.
Нагадаємо, 30 січня Зеленський виправив деякі дані у своїй електронній декларації за 2017 рік: додав машину дружини та кіпрську фірму.
Раніше в різних юрособах журналісти нарахували у артиста 17 бізнес-партнерів.
НАЗК 29 січня повідомило, що знайшло помилки у деклараціях усіх кандидатів у президенти.
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Банки, в яких відкрито рахунки виборчого фонду кандидатів у президенти (за даними ЦВК):
- Богомолець Ольга - Райффайзен Банк Аваль
- Богословська Інна - АБ "КІБ"
- Бойко Юрій - АБ "Кліринговий дім"
- Вілкул Олександр - ПУМБ
- Гриценко Анатолій - Укрексімбанк
- Зеленський Володимир - КБ "Глобус"
- Каплін Сергій - ПриватБанк
- Ляшко Олег - Райффайзен Банк Аваль
- Мураєв Євген - Укргазбанк
- Наливайченко Валентин - Райффайзен Банк Аваль
- Садовий Андрій - Укргазбанк
- Тарута Сергій - ПУМБ
- Тимошенко Юлія - Мегабанк
- Шевченко Олександр - ПриватБанк
- Шевченко Ігор - Райффайзен Банк Аваль
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