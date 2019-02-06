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Стало відомо, який банк обрав Зеленський для виборчого фонду

Середа, 6 лютого 2019, 15:25
Володимир Зеленський
Володимир Зеленський
Фото Ельдар Сарахман

Виборчий фонд кандидата у президенти Володимира Зеленського відкрив рахунок у банку "Глобус".

Таку інформацію оприлюднила Центральна виборча комісія в газеті "Урядовий кур'єр" у середу, передає "Інтерфакс-Україна".

Раніше Зеленський оприлюднив свою декларацію за 2017 рік, згідно з якою в банку "Глобус" у нього було розміщено 69,11 тис. грн, тоді як в ОТП Банку він зберігав 1 млн 8,5 тис. грн і 65 тис. доларів, у ПриватБанку - 64,12 тис. грн і 8,33 тис. доларів. Основні його заощадження було розміщено в AS PrivatBank (Латвія) - 417 тис. доларів.

Мажоритарним акціонером банку "Глобус" є Олена Сильнягіна, міноритарним - Дмитро Полковський. Керує банком екс-голова правління Укргазбанку Сергій Мамедов.

Згідно з даними НБУ, на 1 грудня 2018 року банк "Глобус" за розміром активів (2,77 млрд грн) посідав 32-те місце серед 77 діючих банків.

Нагадаємо, 30 січня Зеленський виправив деякі дані у своїй електронній декларації за 2017 рік: додав машину дружини та кіпрську фірму.

Раніше в різних юрособах журналісти нарахували у артиста 17 бізнес-партнерів.

НАЗК 29 січня повідомило, що знайшло помилки у деклараціях усіх кандидатів у президенти.

Читайте інтерв'юВолодимир Зеленський: 1 квітня – офігенний день для перемоги клоуна

Банки, в яких відкрито рахунки виборчого фонду кандидатів у президенти (за даними ЦВК):

  • Богомолець Ольга - Райффайзен Банк Аваль
  • Богословська Інна - АБ "КІБ"
  • Бойко Юрій - АБ "Кліринговий дім"
  • Вілкул Олександр - ПУМБ
  • Гриценко Анатолій - Укрексімбанк
  • Зеленський Володимир - КБ "Глобус"
  • Каплін Сергій - ПриватБанк
  • Ляшко Олег - Райффайзен Банк Аваль
  • Мураєв Євген - Укргазбанк
  • Наливайченко Валентин - Райффайзен Банк Аваль
  • Садовий Андрій - Укргазбанк
  • Тарута Сергій - ПУМБ
  • Тимошенко Юлія - Мегабанк
  • Шевченко Олександр - ПриватБанк
  • Шевченко Ігор - Райффайзен Банк Аваль

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