Зеленський вніс до декларації машину дружини і кіпрський офшор

Володимир Зеленський Фото Ельдар Сарахман

30 січня лідер "Студії Квартал 95" Володимир Зеленський, який балотується на пост президента України, виправив деякі дані у своїй електронній декларації за 2017 рік.

Про це повідомляє Liga.net.

Зокрема, Зеленський додав до переліку рухомого майна автомобіль дружини Олени BMW X5 2011 випуску. При цьому ціна покупки автомобіля, купленого в 2012 році, не уточнюється.

Крім цього кандидат в президенти від партії "Слуга народу" зізнався, що володіє 300 акціями компанії Green Family LTD (Нікосія, Кіпр), при тому, що раніше він завив, що вийшов з цієї компанії, яка контролює компанії в РФ. У декларації зазначено, що він є акціонером Green Family LTD з 28 травня 2012 року.

Нагадаємо, раніше в різних юрособах журналісти нарахували у артиста 17 бізнес-партнерів.

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