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Зеленський вніс до декларації машину дружини і кіпрський офшор

Четвер, 31 січня 2019, 15:57
Володимир Зеленський
Володимир Зеленський
Фото Ельдар Сарахман

30 січня лідер "Студії Квартал 95" Володимир Зеленський, який балотується на пост президента України, виправив деякі дані у своїй електронній декларації за 2017 рік.

Про це повідомляє Liga.net.

Зокрема, Зеленський додав до переліку рухомого майна автомобіль дружини Олени BMW X5 2011 випуску. При цьому ціна покупки автомобіля, купленого в 2012 році, не уточнюється.

 

Крім цього кандидат в президенти від партії "Слуга народу" зізнався, що володіє 300 акціями компанії Green Family LTD (Нікосія, Кіпр), при тому, що раніше він завив, що вийшов з цієї компанії, яка контролює компанії в РФ. У декларації зазначено, що він є акціонером Green Family LTD з 28 травня 2012 року.

 

Нагадаємо, раніше в різних юрособах журналісти нарахували у артиста 17 бізнес-партнерів.

Читайте інтерв'юВолодимир Зеленський: 1 квітня – офігенний день для перемоги клоуна

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декларації

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