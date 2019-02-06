Рожкова та людина Порошенка не дали мені купити банк — Фукс

Павло Фукс фото дмитра ларіна

Операція з придбання "Промінвестбанку", дочки російського "Внєшекономбанку", бізнесменами Павлом Фуксом і Максимом Микитасем зірвалася через заступницю голови Нацбанку Катерини Рожкову та заступника голови Адміністрації президента Олексія Філатова.

Про це розповів сам Фукс в інтерв'ю "Економічній правді".

ЗМІ повідомляли, що Фукс розглядав можливість купівлі українського "Промінвестбанку" в парі з народним депутатом Віталієм Хомутинником.

Однак Фукс спростував цю інформацію і заявив, що мав намір увійти в капітал банку разом з екс-керівником будівельної корпорації "Укрбуд" Максимом Микитасем.

"Ми будемо подавати в суд. Вони порушили дуже багато пунктів договору. Вони - це продавець - "Внєшекономбанк", - сказав Фукс.

Також він додав, що угоду щодо "Промінвестбанку" йому намагалися "збити" в Україні.

"Рожкова (заступниця глави НБУ Катерина Рожкова — ЕП) та Філатов (заступник голови АП Олексій Філатов — ЕП). Не знаю, навіщо це їм. Може, вони комусь іншому хотіли продати", - заявив бізнесмен.

За словами Фукса, він цікавиться придбанням проблемних активів в Україні.

"В "ПІБ" мене цікавлять дуже величезні проблемні активи. Я вважаю, що дуже ефективно зможу отримати виплати з боржників або вилучити їх підприємства в рахунок погашення боргів", - сказав Фукс.

Повний текст інтерв’ю читайте за посиланням: Павло Фукс: Я ходив до Тимошенко за боргами Пінчука, Коломойського і Ахметова

Нагадуємо:

Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду платіжних систем Нацбанку України 28 липня 2017 року вирішив відмовити в узгодженні придбання істотної участі в Промінвестбанку Микитасю і засновнику MosCityGroup Павлу Фуксу.

Нацбанк зазначав, що потенційні покупці не надали необхідних документів для перевірки інвесторів на предмет відповідності вимогам законодавства України.

В кінці минулого року заступниця голови НБУ Катерина Рожкова заявила, що зазначені особи більше не можуть подавати документи на узгодження угоди.

Промінвестбанк заснований у 1992 році. ВЕБ володіє 99,7% його акцій.

Активний "розпродаж" банківських активів в Україні російські держбанки почали після введення українських санкцій проти них в березні 2017 року. Вони фактично заборонили будь-які операції з материнськими структурами і зробили розвиток бізнесу практично неможливим.

Економічна правда