Долар на міжбанку опустився нижче 27 гривень
6 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,99 - 27,03 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 11:10 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 26,94 - 26,97 гривні;
Євро - 30,69 - 30,72 гривні;
Російський рубль - 0,4101 - 0,4108 гривні.
На готівковому ринку станом на 11:17 котирування гривні до долара становили 26,89 - 27,22 гривні. Євро купують за 30,61 гривні, продають за 31,15 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 27,14 - 27,06 гривні, євро - 30,91 - 31,04 гривні.
Нагадуємо:
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 21 копійку та встановив його на 6 лютого на рівні 27,21 гривні.
5 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,12 - 27,15 гривні за долар.
Економічна правда
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