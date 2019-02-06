Долар на міжбанку опустився нижче 27 гривень

6 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,99 - 27,03 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:10 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,94 - 26,97 гривні;

Євро - 30,69 - 30,72 гривні;

Російський рубль - 0,4101 - 0,4108 гривні.

На готівковому ринку станом на 11:17 котирування гривні до долара становили 26,89 - 27,22 гривні. Євро купують за 30,61 гривні, продають за 31,15 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,14 - 27,06 гривні, євро - 30,91 - 31,04 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 21 копійку та встановив його на 6 лютого на рівні 27,21 гривні.

5 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,12 - 27,15 гривні за долар.

Економічна правда