Коломойський відсудив у Приватбанку 25 мільйонів
Господарський суд Києва задовольнив позов ТОВ "Акватера" Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова до ПриватБанку і стягнув з нього на користь позивача 24,8 мільйона гривень.
Про це повідомляє Finbalancе з посиланням на постанову суду від 18 грудня.
Згідно з судовими матеріалами, "Акватера" передала в іпотеку для НБУ нерухоме майно (за адресою м Дніпро, вул. Чкалова, 27; узгоджена вартість - 24,5 млн грн) в якості забезпечення боргових зобов'язань Приватбанку перед Нацбанком за кредитом рефінансування.
У серпні 2017 року НБУ звернувся до "Акватера" з вимогою погасити заборгованість Приватбанку по відповідному договору рефінансування на суму 4,4 млрд грн.
Уже в жовтні "Акватера" сплатила Нацбанку 24,9 млн грн (в обсязі забезпечених зобов'язань за іпотечним договором) і звернулася в "Приват", зажадавши у нього повернути виплачені НБУ гроші, також замінити кредитора в зобов'язанні.
Згідно з документом, Приватбанк тоді цю вимогу в добровільному порядку не виконав, тому позивач і звернувся до суду.
Госпсуд прийшов до висновку, що "Акватера" на законних підставах виплатило НБУ 24,9 млн грн в рахунок погашення частини боргу ПриватБанку, тому має право вимагати у фінустанови відшкодування сплаченої суми.
Нагадаємо, 22 січня голова правління Приватбанку Петр Крумханзл повідомив, що майно та активи колишніх акціонерів Приватбанку залишаються заблокованими рішенням суду.
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