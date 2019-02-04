Курс валют: гривня зміцнилася до долара та євро

Національний банк підвищив офіційний курс гривні до долара на 17 копійок та встановив його на 4 лютого на рівні 27,57 гривні.

Про це йдеться в даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 31,62 гривні (на 1 лютого - 31,86 гривні).

Нагадуємо:

Національний банк підвищив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку та встановив його на 1 лютого на рівні 27,74 гривні.

1 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,48 - 27,51 гривні за долар.

Економічна правда