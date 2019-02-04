Курс гривні: міжбанк, готівковий, "чорний" ринок

4 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,45 - 27,5 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:30 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,44 - 27,47 гривні;

Євро - 31,4 - 31,43 гривні;

Російський рубль - 0,4177 - 0,4186 гривні.

На готівковому ринку станом на 10:30 котирування гривні до долара становили 27,37 - 27,63 гривні. Євро купують за 31,26 гривні, продають за 31,69 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,45 - 27,54 гривні, євро - 31,42 - 31,57 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк підвищив офіційний курс гривні до долара на 17 копійок та встановив його на 4 лютого на рівні 27,57 гривні.

1 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,48 - 27,51 гривні за долар.

Економічна правда