Гривня зміцнюється: курс на міжбанку, готівковому та "чорному" ринках

28 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,87 - 26,91 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:05 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,82 - 26,85 гривні;

Євро - 30,53 - 30,56 гривні;

Російський рубль - 0,4070 - 0,4077 гривні.

На готівковому ринку станом на 11:19 котирування гривні до долара становили 26,79 - 27,02 гривні. Євро купують за 30,40 гривні, продають за 30,80 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 26,87 - 26,93 гривні, євро - 30,50 - 30,58 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку, встановивши його на 28 лютого на рівні 26,99 гривні.

27 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,88 - 26,91 гривні за долар.

Економічна правда