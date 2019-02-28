Гривня зміцнюється: курс на міжбанку, готівковому та "чорному" ринках
28 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,87 - 26,91 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 11:05 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 26,82 - 26,85 гривні;
Євро - 30,53 - 30,56 гривні;
Російський рубль - 0,4070 - 0,4077 гривні.
На готівковому ринку станом на 11:19 котирування гривні до долара становили 26,79 - 27,02 гривні. Євро купують за 30,40 гривні, продають за 30,80 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 26,87 - 26,93 гривні, євро - 30,50 - 30,58 гривні.
Нагадуємо:
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку, встановивши його на 28 лютого на рівні 26,99 гривні.
27 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,88 - 26,91 гривні за долар.
Економічна правда
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