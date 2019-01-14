"Богдан" знову домовився з Міноборони про постачання скандальних автівок
Компанія "Богдан Моторс" підписала новий контракт із Міністерством оборони на постачання санітарних машин "Богдан 2251" до Збройних сил.
Про це повідомляє прес-служба корпорації.
"Українська армія отримає модернізовані автомобілі "Богдан 2251". У 2018 році вони отримали низку змін, які узгоджувалися із військовими медиками та представниками Міністерства оборони. Тепер модернізовані "Богдан 2251" поступово замінюють застарілі радянські УАЗи, отримуючи схвальні відгуки від представників ЗСУ", – кажуть у виробника.
"Богдан" стверджує, що автомобілі пережили 10 змін. Зокрема, було переглянуто устаткування кабіни водія та медичного кузову, автівки обладнали автономною системою підігріву, а паливну систему – спеціальним обігрівачем.
"У Міноборони заявили, що оновлена версія санітарного автомобіля "Богдан 2251" врахувала усі побажання військових та медиків", – йдеться у повідомленні.
У компанії говорять, посилаючись на військових, що "Богдан 2251" нібито "значно перевищує за характеристиками свого попередника, який використовувався ще з радянських часів і міг підвести у будь-який момент".
"Цьогоріч військові отримають ще більше таких авто від українського виробника", – зазначила прес-служба корпорації.
Нагадаємо:
У січні 2018 року стало відомо, що з 50 доставлених на фронт автомобілів "Богдан-2251" 25 довелося ремонтувати або повертати на завод
У Міноборони заявили, що подальше виробництво санітарних автомобілів "Богдан 2251" буде можливим лише після усунення виявлених недоліків технічної та медичної частин.
Пізніше стало відомо, що скандальні "Богдани" ремонтують за державні кошти.
Бенефіціаром корпорації "Богдан Моторс" є перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський, який відповідає за оборонно-промисловий комплекс. Раніше його бізнес-партнером в корпорації був президент Петро Порошенко. Нинішній гендиректор "Укроборонпрому" Роман Романов раніше був дилером корпорації.
Зазначимо, нещодавно "Богдан Моторс" уклав нову угоду із французькою компанією Bluebus щодо виробництва кузовів для електричних автобусів.
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