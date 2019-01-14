"Богдан" знову домовився з Міноборони про постачання скандальних автівок

Компанія "Богдан Моторс" підписала новий контракт із Міністерством оборони на постачання санітарних машин "Богдан 2251" до Збройних сил.

Про це повідомляє прес-служба корпорації.

"Українська армія отримає модернізовані автомобілі "Богдан 2251". У 2018 році вони отримали низку змін, які узгоджувалися із військовими медиками та представниками Міністерства оборони. Тепер модернізовані "Богдан 2251" поступово замінюють застарілі радянські УАЗи, отримуючи схвальні відгуки від представників ЗСУ", – кажуть у виробника.

"Богдан" стверджує, що автомобілі пережили 10 змін. Зокрема, було переглянуто устаткування кабіни водія та медичного кузову, автівки обладнали автономною системою підігріву, а паливну систему – спеціальним обігрівачем.

"У Міноборони заявили, що оновлена версія санітарного автомобіля "Богдан 2251" врахувала усі побажання військових та медиків", – йдеться у повідомленні.