Насалик відреагував на можливі поставки вугілля з ОРДЛО через Білорусь

Імпортовані Україною з Білорусі в 2018 році 102,2 тисячі тонн вугілля антрацитної групи видобуті не на територіях окупованого Донбасу.

Про це заявив міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик, передає "Інтерфакс-Україна".

"Це може бути реекспорт з Росії. Можу сказати, що він точно не з ОРДЛО", - сказав він.

Міністр зазначив, що його переконаність заснована на домовленостях зі споживачами теплової генерації, які взяли на себе зобов'язання не закуповувати антрацит з окупованого Донбасу, проводити аналіз походження та маршрутів пропонованого їм імпортного антрациту.

"Я думаю, ніхто не ризикне своїм бізнесом", - сказав Насалик.

Нагадуємо:

У 2018 році Білорусь експортувала до України кам'яного вугілля на 50,36 мільйона доларів, що у 798 разів більше, ніж у 2017 році.

При цьому у даних українського Держстату імпорт вугілля з Білорусі не відображено взагалі.

Покладів вугілля у Білорусі мало, і представлені вони в основному бурим вугіллям. Антрациту в Білорусі немає взагалі. Відтак, єдиним джерелом цього вугілля могла стати лише його купівля в інших країнах.

За даними журналістів "Радыё Свабода", вугілля до Білорусі могло потрапити з шахт на тимчасово окупованому Донбасі.