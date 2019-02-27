Гривня на міжбанку зміцнилася вище 27 за долар

27 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,88 - 26,91 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,88 - 26,91 гривні;

Євро - 30,58 - 30,62 гривні;

Російський рубль - 0,4075 - 0,4082 гривні.

Нагадуємо:

27 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,00 - 27,03 гривні за долар.

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку, встановивши його на 27 лютого на рівні 26,98 гривні.

Економічна правда