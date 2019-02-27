Курс гривні: міжбанк, готівковий, "чорний ринок"

27 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,00 - 27,03 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,01 - 27,03 гривні;

Євро - 30,77 - 30,80 гривні;

Російський рубль - 0,4105 - 0,4111 гривні.

На готівковому ринку станом на 11:13 котирування гривні до долара становили 26,87 - 27,10 гривні. Євро купують за 30,47 гривні, продають за 30,86 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 26,99 - 27,02 гривні, євро - 30,61 - 30,67 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку, встановивши його на 27 лютого на рівні 26,98 гривні.

26 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,00 - 27,03 гривні за долар.

Економічна правда