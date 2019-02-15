У НБУ розповіли, скільки доларів придбали українці онлайн за тиждень
Українці купили онлайн 19 мільйонів доларів протягом першого тижня дії нової валютної лібералізації.
Про це повідомляє прес-служба Національного банку.
"Понад 30 послаблень, що вступили в дію 7 лютого разом з законом "Про валюту та валютні операції", є важливим кроком для поліпшення бізнес-клімату в Україні", - йдеться в повідомленні.
У НБУ зазначили, що, як свідчить статистика першого тижня роботи нової ліберальної системи валютного регулювання, введені можливості є по-справжньому затребуваними.
За даними регулятора, з 7 по 13 лютого населення купило в інтернеті через онлайн-банкінги 19 млн доларів.
Український бізнес уклав 17 кредитних угод з нерезидентами за спрощеною процедурою - без реєстрації в НБУ.
Компанії та фізособи інвестували 1,7 млн євро за кордон в межах встановлених е-лімітів.
"Валютна лібералізація в дії: українці тепер купують валюту не тільки в касах, а й через інтернет, бізнес укладає кредитні угоди з нерезидентами без зайвих погоджень в Національному банку, а всі разом - як підприємства, так і населення інвестують за кордон без необхідності отримання спеціальних дозволів ", - заявили в НБУ.
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Нагадуємо:
Клієнти українських банків почали активно користуватися послугою онлайн-купівлі валюти вже в перший день дії валютної лібералізації.
7 лютого в Україні набув чинності закон "Про валюту та валютні операції".
Законом надається можливість населенню проводити операції з онлайн-купівлі іноземної валюти та банківських металів на суму до 150 тисяч гривень.
Онлайн-купівля валюти через інтернет-банкінги і мобільні додатки є доступною громадянам у режимі 24/7.
Економічна правда
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