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Курс валют: гривня тримається вище 27 за долар

Середа, 27 лютого 2019, 09:00
 

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку, встановивши його на 27 лютого на рівні 26,98 гривні.

Про це йдеться в даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 30,65 гривні (на 26 лютого - 30,64 гривні).

Нагадуємо:

26 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,97 - 27 гривні за долар.

26 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,00 - 27,03 гривні за долар.

Економічна правда

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