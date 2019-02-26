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Гривня стабілізувалася на позначці 27 за долар

Вівторок, 26 лютого 2019, 17:40
 

26 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,00 - 27,03 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,00 - 27,03 гривні;

Євро - 30,68 - 30,70 гривні;

Російський рубль - 0,4107 - 0,4113 гривні.

Нагадуємо:

26 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,97 - 27 гривні за долар.

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 3 копійки, встановивши його на 26 лютого на рівні 26,99 гривні.

Економічна правда

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