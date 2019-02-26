Гривня стабілізувалася на позначці 27 за долар
Вівторок, 26 лютого 2019, 17:40
26 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,00 - 27,03 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 27,00 - 27,03 гривні;
Євро - 30,68 - 30,70 гривні;
Російський рубль - 0,4107 - 0,4113 гривні.
Нагадуємо:
26 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,97 - 27 гривні за долар.
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 3 копійки, встановивши його на 26 лютого на рівні 26,99 гривні.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua