Курс гривні: міжбанк, готівковий, "чорний ринок"
26 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,97 - 27 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 10:50 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 26,97 - 26,99 гривні;
Євро - 30,63 - 30,65 гривні;
Російський рубль - 0,4109 - 0,4116 гривні.
На готівковому ринку станом на 10:50 котирування гривні до долара становили 26,84 - 27,06 гривні. Євро купують за 30,39 гривні, продають за 30,79 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 26,91 - 26,98 гривні, євро - 30,51 - 30,62 гривні.
Нагадуємо:
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 3 копійки, встановивши його на 26 лютого на рівні 26,99 гривні.
25 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,90 - 26,93 гривні за долар.
Економічна правда
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