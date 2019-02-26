Курс гривні: міжбанк, готівковий, "чорний ринок"

26 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,97 - 27 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:50 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,97 - 26,99 гривні;

Євро - 30,63 - 30,65 гривні;

Російський рубль - 0,4109 - 0,4116 гривні.

На готівковому ринку станом на 10:50 котирування гривні до долара становили 26,84 - 27,06 гривні. Євро купують за 30,39 гривні, продають за 30,79 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 26,91 - 26,98 гривні, євро - 30,51 - 30,62 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 3 копійки, встановивши його на 26 лютого на рівні 26,99 гривні.

25 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,90 - 26,93 гривні за долар.

Економічна правда