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Гривня на міжбанку перетнула психологічну позначку

Понеділок, 25 лютого 2019, 12:20
 

25 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,01 - 27,04 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:55 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,95 - 26,97 гривні;

Євро - 30,57 - 30,60 гривні;

Російський рубль - 0,4129 - 0,4136 гривні.

На готівковому ринку станом на 12:05 котирування гривні до долара становили 26,90 - 27,11 гривні. Євро купують за 30,44 гривні, продають за 30,83 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 26,98 - 27,04 гривні, євро - 30,59 - 30,68 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк знизив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 25 лютого на рівні 27,02 гривні.

22 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,00 - 27,02 гривні за долар.

Економічна правда

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