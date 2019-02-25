Американські тепловози проїжджають понад 500 кілометрів щодня

Середньодобовий пробіг тепловозів General Electric ТЕ33АС на українських залізницях досяг 651 кілометра.

Про це повідомляє видання "Магістраль".

За даними відділу експлуатації локомотивної служби Придніпровської регіональної філії, в середньому з початку місяця тепловози ТЕ33АС за добу проходили 535 кілометрів по Придніпровській та 619,3 км — на всіх дільницях експлуатації на трьох залізницях.

"Зокрема 20 лютого він досяг позначки у 651 км. Це свідчить про ефективне використання нового тягового рухомого складу", - йдеться у повідомленні.

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Репортаж з заводу General Electric у Пенсільванії, де відбувається виробництво локомотивів для України, дивіться за посиланням: Як в США будують "тризуби" для українців. Репортаж із заводу General Electric

Нагадуємо:

У січні ТЕ33АС двічі не зміг зрушити з місця при перевезенні вантажу через перевантаженість.

3 січня новий тепловоз "забуксував" на ділянці "Волноваха - Камиш-Зоря" (Донецька і Запорізька області) з поїздом вагою 3768 тонн.

8 січня General Electric ТЕ33АС не зміг зрушити з місця на лінії Федорівка - Волноваха, в Запорізькій області.

Як йдеться у звіті "Укртрансбезпеки", зупинившись на перегоні з вантажним поїздом вагою 3728 тонн, американський тепловоз не зміг рушити з місця і йому на підмогу відправили старий 2ТЕ116.

Голова "Укрзалізниці" Євген Кравцов заявляв, що тепловоз ТЕ33АС виробництва General Electric має швидший оборот і може виконувати за зміну більше поїздок, ніж тепловози, які працювали раніше на аналогічних маршрутах.

Максимальна вага поїзда, який веде локомотив "Тризуб", наразі становить 3,9 тис тонн.

Залізничники заявляли про наміри переглянути цю норму і визначити, на скільки можна збільшити максимальну вагу поїзда.