Курс валют: міжбанк, готівковий, "чорний" ринок
22 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,05 - 27,07 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 10:45 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 27,02 - 27,04 гривні;
Євро - 30,66 - 30,68 гривні;
Російський рубль - 0,4121 - 0,4128 гривні.
На готівковому ринку станом на 10:45 котирування гривні до долара становили 26,92 - 27,14 гривні. Євро купують за 30,46 гривні, продають за 30,86 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 27,03 - 27,08 гривні, євро - 30,64 - 30,75 гривні.
Нагадуємо:
Національний банк підвищив офіційний курс гривні до долара на 8 копійок, встановивши його на 22 лютого на рівні 27 гривень.
21 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,02 - 27,04 гривні за долар.
Економічна правда
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