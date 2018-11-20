НБУ оприлюднив список 25 банків—порушників нормативів

З 79 платоспроможних банків на 1 листопада 2018 року хоча б один норматив порушували 25 банків.

Про це пише FinClub.

Ще на 1 жовтня порушників було 26, але за минулий місяць Комінвестбанк покинув "чорний" список.

Норматив адекватності регулятивного капіталу (Н2), який повинен становити не менше 10%, порушували відразу три банки. У Місто банку значення нормативу впало до 2,89%, у банку Кредит Дніпро - до 3,43%. А БМ банк, у якого НБУ забрав ліцензію 6 листопада, показав Н2 на рівні 1,26%.

Менше необхідних 200 млн грн регулятивний капітал (норматив Н1) був у трьох банків: крім БМ банку (капітал впав до 481 тис. грн), цей норматив порушували Вернум банк (98,577 млн ​​грн), який ініціював процедуру відмови від банківської ліцензії, і Місто банк (за місяць показник капіталу впав з 79,091 млн грн до 42,991 млн грн).

Норматив миттєвої ліквідності (Н4), який повинен становити не менше 20%, виконували всі банки, крім БМ банку, а норматив поточної ліквідності (Н5), який повинен становити не менше 40%, порушували ВТБ банк (8,68%) і БМ банк (0,42%).

ВТБ банк зіткнувся з дефіцитом ліквідності і ввів комісії до 25% за зняття готівкових коштів та переведення безготівкових коштів в інші банки.

Норматив короткострокової ліквідності (Н6), який повинен бути не менше 60%, порушували ВТБ банк (18,72%), банк Кредит Дніпро (45,97%) і БМ банк (3%).

14 банків з 81 порушували норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7), який повинен становити не більше 25%.

Норматив Н7 порушували 13 банків: Промінвестбанк (124,11%), Перший інвестиційний банк (69%), Сбербанк (34,44%), Акордбанк (50,49%), Індустріалбанк (53,66%), банк Кредит Дніпро (137,55%), Укрсоцбанк (32,95%), ВТБ банк (60,2%), Альфа-банк (38,29%), "Південний" (26,07%), Місто банк (142,33%), Укрексімбанк (32,36%), БМ банк (3951,29%).

Список порушників покинув ПУМБ, який різко поліпшив норматив з 83,43% до 22,19%.

Норматив великих кредитних ризиків (Н8, не більше 8-кратного розміру регулятивного капіталу) порушував банк Кредит Дніпро (1288,88%) і БМ банк (3951,29%).

Норматив максимального розміру кредитного ризику за операціями з пов'язаними з банком особами (Н9, не більше 25%) порушували 15 банків: Мегабанк (248,12%), Банк інвестицій і заощаджень (214,36%), Перший інвестиційний банк (153,31 %), Місто банк (183,0%), ПУМБ (87,03%), Асвіо банк (83,25%), Юнекс банк (94,1%), Вернум банк (102,74%), банк "Кліринговий дім"(26,73%), Акордбанк (51,11%), Полікомбанк (33,78%), банк "Український капітал" (51,79%), Полтава-банк (26,14%), банк Кредит Дніпро (45,84%); БМ банк (3951,29%).

Перестав порушувати норматив Комінвестбанк.

Лідерами за порушеними нормативами серед діючих банків є банк Кредит Дніпро (6 нормативів) і БМ банк (9), у якого в листопаді забрали ліцензію. Ще за 4 нормативами порушували Місто банк і ВТБ банк, який хотів би здати ліцензію, але його акції арештовані.

Інші банки-порушники не виконували один - два нормативи.

НБУ зробив систему максимально прозорою: клієнти банків можуть щомісяця стежити за тим, які ключові нормативи вони порушують.