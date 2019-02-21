Реальна вартість активів Златобанку виявилася майже у 6 разів менше балансової

Реальна вартість активів АТ "Златобанк" не перевищила 1,6 мільярда гривень при балансовій вартості у 9,5 мільярда гривень.

Про це повідомляється на сайті ФГВФО.

"При балансовій вартості активів у 9,5 млрд грн їх реальна вартість, за оцінкою незалежних суб’єктів оціночної діяльності, не перевищила 1,6 млрд грн (у майже 6 разів менше балансової)", - йдеться в повідомленні.

При цьому загальна сума акцептованих кредиторських вимог до АТ "Златобанк" становить 6,8 млрд грн, а сума гарантованих вкладів, яку Фонд уже виплатив вкладникам (станом на 01 лютого 2019 р.), становить 826,3 млн грн.

На момент запровадження тимчасової адміністрації в АТ "Златобанк" обліковувалось понад 360 кредитних договорів більш як на 9,13 млрд грн. За більшістю з них заборгованість на той час уже була прострочена, і станом на 1 січня 2019 р. погашено кредитів всього на 137,46 млн грн.

1,4 млрд грн кредитів було видано банком взагалі без застави, а частина тих, що були забезпечені заставою, втратили її шляхом укладання менеджментом банку низки угод, що мають ознаки фіктивності.

Уповноваженою особою Фонду було виявлено нікчемних правочинів на загальну суму 1,1 млрд грн, 4,3 млн дол США та 306,7 тис. євро.

Загалом із застави чи іпотеки банку було виведено ліквідного майна більш як на 1,6 млрд грн.

Нагадаємо:

Постановою від 5 лютого 2019 року Велика палата Верховного Суду залишила без змін постанову Окружного адмінсуду Києва від 14 липня 2017 року та Київського апеляційного адмінсуду від 25 жовтня 2017 року, в яких визнано протиправною і скасовано постанову правління НБУ №105 від 13 лютого 2015 року "Про віднесення ПАТ "Златобанк" до категорії неплатоспроможних.

Крім того, Велика палата Верховного Суду визнала протиправними і скасувала рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку, про запровадження тимчасової адміністрації тощо.

Також суд зобов'язав НБУ надати Златобанку термін для проведення дій щодо фінансового оздоровлення після проведення заходів з його ліквідації.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб заявив, що колишні акціонери Златобанку можуть скористатися цим судовим рішенням і вивести фінустанову за межі правового поля.

Златобанк був заснований у 2008 році. Станом на 1 липня 2014 року загальні активи банку становили 7,909 млрд. грн., за їх величиною Златобанк займав 27-е місце серед 173 банків України.

За даними сайту "Наші Гроші", кінцевим власником Златобанку був український бізнесмен Леонід Юрушев (засновник ліквідованого у 2014 році банку "Форум"), бізнес-партнерами якого є Рінат Ахметов і колишній міністр оборони Павло Лебедєв.

Раніше Фонд гарантування назвав Топ-5 схем виведення грошей із банків.

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