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Гривня на відкритті міжбанку піднялася до 27 за долар

Четвер, 21 лютого 2019, 12:15
 

21 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,00 - 27,03 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:55 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,97 - 27,00 гривні;

Євро - 30,54 - 30,57 гривні;

Російський рубль - 0,4115 - 0,4121 гривні.

На готівковому ринку станом на 12:06 котирування гривні до долара становили 26,89 - 27,12 гривні. Євро купують за 30,43 гривні, продають за 30,83 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 26,96 - 27,04 гривні, євро - 30,57 - 30,69 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк підвищив офіційний курс гривні до долара на 8 копійок, встановивши його на 21 лютого на рівні 27,09 гривні.

20 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,03 - 27,06 гривні за долар.

Економічна правда

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