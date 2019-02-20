Гривня на міжбанку наблизилась до психологічної позначки

20 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,03 - 27,06 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,03 - 27,06 гривні;

Євро - 30,64 - 30,66 гривні;

Російський рубль - 0,4110 - 0,4115 гривні.

Нагадуємо:

20 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,11 - 27,14 гривні за долар.

Національний банк підвищив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку, встановивши його на 20 лютого на рівні 27,17 гривні.

Економічна правда