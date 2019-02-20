Гривня на міжбанку наблизилась до психологічної позначки
Середа, 20 лютого 2019, 17:10
20 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,03 - 27,06 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 27,03 - 27,06 гривні;
Євро - 30,64 - 30,66 гривні;
Російський рубль - 0,4110 - 0,4115 гривні.
Нагадуємо:
20 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,11 - 27,14 гривні за долар.
Національний банк підвищив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку, встановивши його на 20 лютого на рівні 27,17 гривні.
Економічна правда
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