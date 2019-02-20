Курс гривні: міжбанк, готівковий, "чорний" ринок
20 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,11 - 27,14 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 10:30 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 27,09 - 27,12 гривні;
Євро - 30,72 - 30,75 гривні;
Російський рубль - 0,4114 - 0,4121 гривні.
На готівковому ринку станом на 10:45 котирування гривні до долара становили 26,97 - 27,2 гривні. Євро купують за 30,49 гривні, продають за 30,92 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 27,03 - 27,1 гривні, євро - 30,62 - 30,77 гривні.
Нагадуємо:
Національний банк підвищив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку, встановивши його на 20 лютого на рівні 27,17 гривні.
19 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,15 - 27,17 гривні за долар.
Економічна правда
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