Курс гривні: міжбанк, готівковий, "чорний" ринок

20 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,11 - 27,14 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:30 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,09 - 27,12 гривні;

Євро - 30,72 - 30,75 гривні;

Російський рубль - 0,4114 - 0,4121 гривні.

На готівковому ринку станом на 10:45 котирування гривні до долара становили 26,97 - 27,2 гривні. Євро купують за 30,49 гривні, продають за 30,92 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,03 - 27,1 гривні, євро - 30,62 - 30,77 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк підвищив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку, встановивши його на 20 лютого на рівні 27,17 гривні.

19 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,15 - 27,17 гривні за долар.

Економічна правда