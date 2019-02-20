Тарифи на ЖКГ–послуги подорожчають для киян у квітні

З 1 квітня в Києві планується підвищення тарифу на вивезення побутових відходів.

Про це йдеться в проекті розпорядження на сайті Київської міської державної адміністрації.

У документі вказані нові тарифи на вивезення 1 кубічного метру твердих побутових відходів:

для населення - 176,26 грн (наразі - 159,1 грн, підвищення становитиме 10,7%);

для бюджетних установ - 186,94 грн (наразі - 172,91 грн, підвищення становитиме 8,1%);

для інших споживачів - 234,22 грн (наразі - 204,31 грн, підвищення становитиме 14,6%).

За вивезення великогабаритних побутових відходів населення буде платити 210,68 грн (наразі - 175,83 грн, підвищення становитиме 19,8%).

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Нагадуємо:

У серпні 2018 року кияни отримали перші платіжки, де послуга на вивезення побутових відходів відображається окремо, а не в складі послуги з утримання будинків та прибудинкових територій.

У лютому 2019 року уряд затвердив Національний план управління відходами до 2030 року.

Економічна правда