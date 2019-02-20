Уряд схвалив стратегію управління сміттям

Уряд затвердив Національний план управління відходами до 2030 року.

Відповідне розпорядження було ухвалене на засіданні Кабінету міністрів, повідомляє "Укрінформ".

Документом, зокрема, передбачено розробку законопроектів про управління, захоронення і спалювання відходів.

Після ухвалення закону про управління відходами уряд має, відповідно до цього плану, затвердити Національний перелік відходів, на основі європейського спеціальний порядок процедури класифікації відходів, порядок внесення відходів до категорії небезпечних та порядок прийняття відходів для різних категорій полігонів.

Крім цього, документом передбачено розробку Програми запобігання утворенню відходів та запровадження економічного стимулювання впровадження екологічно чистих технологій виробництва і розширення можливостей переробки відходів.

Серед іншого у плані також передбачено створення Фонду управління промисловими відходами та введення оподаткування екологічно небезпечної продукції.

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