Кубів прогнозує зростання ВВП у 2021 році на 4,1%

Уряд України очікує зростання економіки в 2020 році на 3,8% і у 2021 році на 4,1%.

Про це заявив перший віце-прем'єр-міністр, міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів під час засідання уряду 20 лютого.

"Наразі ми впевнено прогнозуємо, що реальний ВВП зростатиме в середньостроковій перспективі: 2020 рік - 3,8%, 2021 рік - 4,1%", - сказав Кубів.

За його словами, на сьогодні зафіксовано зростання економіки 12 кварталів поспіль - і це найдовший період з 2008 року.

Нагадаємо, реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України в четвертому кварталі 2018 року збільшився на 3,4% до аналогічного періоду 2017 року, тоді як у третьому кварталі зростання склало 2,8%, у другому - 3,8% і в першому - 3, 1%.

Нацбанк України в кінці січня 2019 року погіршив оцінку зростання ВВП України в минулому році з 3,4% до 3,3%, оцінюючи його в четвертому кварталі в 3,3%. Згідно з його очікуваннями, в цьому році економіка країни збільшиться на 2,5%, а в 2020 - на 2,9%.

Згідно з консенсус-прогнозом, складеним Мінекономрозвитку в грудні, зростання ВВП України в 2018 році оцінювався на рівні 3,1%, в 2019 році - 2,9%.

Держбюджет-2018 і держбюджет-2019 побудовані на прогнозі зростання економіки в ці роки на 3% щорічно.

За даними МЕРТ, основним джерелом економічного зростання у 2018 році був внутрішній попит.

Економічна правда