Гривня зміцнюється: курс на міжбанку, готівковому та "чорному" ринках
19 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,17 - 27,19 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 11:05 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 27,17 - 27,19 гривні;
Євро - 30,74 - 30,76 гривні;
Російський рубль - 0,4102 - 0,4108 гривні.
На готівковому ринку станом на 11:09 котирування гривні до долара становили 27,01 - 27,24 гривні. Євро купують за 30,48 гривні, продають за 30,91 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 27,06 - 27,13 гривні, євро - 30,70 - 30,81 гривні.
Нагадуємо:
Національний банк підвищив офіційний курс гривні до долара на 6 копійок, встановивши його на 19 лютого на рівні 27,18 гривні.
18 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,17 - 27,19 гривні за долар.
Економічна правда
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