Міжбанк: гривня трохи зміцнилася

18 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,17 - 27,19 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,17 - 27,19 гривні;

Євро - 30,77 - 30,79 гривні;

Російський рубль - 0,4102 - 0,4109 гривні.

Нагадуємо:

18 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,22 - 27,27 гривні за долар.

НБУ знизив офіційний курс гривні до долара на 9 копійок, встановивши його на 18 лютого на рівні 27,24 гривні.

Економічна правда