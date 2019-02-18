Міжбанк: гривня трохи зміцнилася
Понеділок, 18 лютого 2019, 18:50
18 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,17 - 27,19 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 27,17 - 27,19 гривні;
Євро - 30,77 - 30,79 гривні;
Російський рубль - 0,4102 - 0,4109 гривні.
Нагадуємо:
18 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,22 - 27,27 гривні за долар.
НБУ знизив офіційний курс гривні до долара на 9 копійок, встановивши його на 18 лютого на рівні 27,24 гривні.
Економічна правда
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