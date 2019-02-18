Гривня зміцнюється: міжбанк, готівковий, "чорний" ринок

18 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,22 - 27,27 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:50 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,2 - 27,24 гривні;

Євро - 30,74 - 30,79 гривні;

Російський рубль - 0,4103 - 0,4113 гривні.

На готівковому ринку станом на 10:50 котирування гривні до долара становили 27,08 - 27,31 гривні. Євро купують за 30,51 гривні, продають за 30,94 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,14 - 27,19 гривні, євро - 30,75 - 30,85 гривні.

Нагадуємо:

НБУ знизив офіційний курс гривні до долара на 9 копійок, встановивши його на 18 лютого на рівні 27,24 гривні.

15 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,22 - 27,25 гривні за долар.

Економічна правда