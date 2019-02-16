Офіційний курс: гривня знизилася до долара та євро
Субота, 16 лютого 2019, 10:00
Національний банк знизив офіційний курс гривні до долара на 9 копійок, встановивши його на 18 лютого на рівні 27,24 гривні.
Про це йдеться в даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 30,68 гривні (на 15 лютого - 30,6 гривні).
Нагадуємо:
15 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,22 - 27,25 гривні за долар.
НБУ знизив офіційний курс гривні до долара на 6 копійок, встановивши його на 15 лютого на рівні 27,15 гривні.
Економічна правда
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