Пасажири експресу до "Борисполя", які запізнюються на літак, проходитимуть спрощену реєстрацію

Пасажири Kyiv Boryspil Express, які через затримки експресу запізнюватимуться на рейс, будуть проходити спрощену процедуру реєстрації на літак.

Про це розповів керівник філії "Південно-Західна залізниця" Роман Веприцький в інтерв’ю "5 каналу".

"У нас ("Укрзалізниці" – ред.) з аеропортом є договір, за яким пасажири, що запізнюються на рейс, будуть проходити спрощену процедуру реєстрації на літак. У нас був випадок, коли ми ненадовго зупинилися, повідомили до аеропорту прізвища пасажирів, які запізнювались. Їх там зустріли, провели, і вони спокійно полетіли", – йдеться у повідомленні.

Нагадуємо:

За даними "Укрзалізниці", з 30 листопада 2018 року по 30 січня 2019 року потяги "Київ Бориспіль експрес" перевезли між аеропортом Бориспіль і вокзалами Києва понад 105 тис. пасажирів, виконавши 3 275 рейсів.

Середнє завантаження становило близько 32 осіб.

Статистика "Укрзалізниці" показує, що найбільше пасажирів вибирає "Київ Бориспіль Експрес" в понеділок, середу, п'ятницю та неділю, а пік перевезень знаходиться в інтервалі між 17:00 і 20:00.

Крюківський вагонобудівний завод розробив концепцію гібридного електропоїзда, який зможе курсувати на таких неелектрифікованих ділянках залізниці як "Київ — аеропорт Бориспіль".

Рухомий склад, який нині використовується на лінії – 11 поїздів PESA 620м на 91 місце та 2 поїзди PESA 630м на 192 місця.

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