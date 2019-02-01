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Рейковий автобус в "Бориспіль" можуть замінити на нові електропоїзди

П'ятниця, 1 лютого 2019, 19:40

Крюківський вагонобудівний завод розробив концепцію гібридного електропоїзда, який зможе курсувати на таких неелектрифікованих ділянках залізниці як "Київ — аеропорт Бориспіль".

Про це повідомляє avianews.com.

Наразі підприємство за власні кошти почало роботи зі створення модельного ряду електропоїздів з живленням від мережі постійного і змінного струмів.

 

За даними КВБЗ, проект зі створення моделей вагонів, які увійдуть до складу електрички, обійдеться майже в 200 млн грн.

Протягом 2019-2020 років підприємство планує виготовити тестові зразки поїздів постійного і змінного струму, провести їх випробування і почати поставки техніки в 2021 році.

 

За даними "Укрзалізниці", з 30 листопада 2018 року по 30 січня 2019 року потяги "Київ Бориспіль експрес" перевезли між аеропортом Бориспіль і вокзалами Києва понад 105 тис. пасажирів, виконавши 3 275 рейсів. Середнє завантаження становило близько 32 осіб.

"Все частіше спостерігаємо максимальну заповненість експреса. В окремі пікові проміжки часу рейкові автобуси заповнені вщерть. Тому вже зараз починаємо опрацьовувати можливість залучення для роботи на маршруті більш місткого рухомого складу", - заявили в компанії.

Статистика "Укрзалізниці" показує, що найбільше пасажирів вибирає "Київ Бориспіль Експрес" в понеділок, середу, п'ятницю та неділю, а пік перевезень знаходиться в інтервалі між 17:00 і 20:00.

Нагадуємо:

Рухомий склад, який нині використовується на лінії – 11 поїздів PESA 620м на 91 місце та 2 поїзди PESA 630м на 192 місця.

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залізниця Бориспіль КВБЗ
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