Курс гривні: міжбанк, готівковий, "чорний" ринок

13 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,05 - 27,07 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:05 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,05 - 27,07 гривні;

Євро - 30,65 - 30,67 гривні;

Російський рубль - 0,4116 - 0,4122 гривні.

На готівковому ринку станом на 11:09 котирування гривні до долара становили 26,98 - 27,23 гривні. Євро купують за 30,47 гривні, продають за 30,93 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,09 - 27,15 гривні, євро - 30,76 - 30,86 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк підвищив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки, встановивши його на 13 лютого на рівні 27,01 гривні.

12 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,07 - 27,11 гривні за долар.

Економічна правда