Гройсман хоче "помножити" мінімальну зарплату на 2
Мінімальна заробітна плата в Україні за три неповних роки зросла більш ніж втричі, але залишається вдвічі меншою, ніж повинна бути.
Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на засіданні уряду.
"Ми за неповних три роки втричі збільшили мінімальну заробітну плату в країні", - сказав Гройсман.
За його словами, в абсолютних цифрах в доларах мінімальна зарплата становила 53 долара, а її нинішній рівень становить 150 доларів.
"Це втричі більше, ніж було, але, як мінімум, удвічі менше, ніж повинно бути", - зазначив прем'єр.
Нагадуємо:
У Міністерстві соціальної політики кажуть, що доходи населення зростають вищими темпами, ніж витрати на оплату комунальних послуг.
У першому півріччі 2018 року реальний наявний дохід населення становив 82% від рівня 2013 року.
Мінімальна заробітна плата з 1 січня 2019 року становить 4173 гривні.
Економічна правда
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