Гройсман хоче "помножити" мінімальну зарплату на 2

Мінімальна заробітна плата в Україні за три неповних роки зросла більш ніж втричі, але залишається вдвічі меншою, ніж повинна бути.

Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на засіданні уряду.

"Ми за неповних три роки втричі збільшили мінімальну заробітну плату в країні", - сказав Гройсман.

За його словами, в абсолютних цифрах в доларах мінімальна зарплата становила 53 долара, а її нинішній рівень становить 150 доларів.

"Це втричі більше, ніж було, але, як мінімум, удвічі менше, ніж повинно бути", - зазначив прем'єр.

Нагадуємо:

У Міністерстві соціальної політики кажуть, що доходи населення зростають вищими темпами, ніж витрати на оплату комунальних послуг.

У першому півріччі 2018 року реальний наявний дохід населення становив 82% від рівня 2013 року.

Мінімальна заробітна плата з 1 січня 2019 року становить 4173 гривні.

Економічна правда