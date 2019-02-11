Олігархи продовжують домінувати у важливих галузях економіки — Світовий банк

За п'ять років після Майдану вжиті заходи так і не забезпечили ослаблення впливу глибоко вкорінених впливових зацікавлених груп на економіку України на постійній основі.

Про це пише "Дзеркало тижня" з посиланням на звіт Світового банку.

"Олігархи продовжують домінувати у важливих галузях економіки. Завдяки впливу зацікавлених груп зберігаються політичні розбіжності між групами, орієнтованими на реформи, та групами, що прагнуть зберегти статус-кво. Унаслідок цього економіка України зростає мляво", - йдеться у статті.

Експерти виокремлюють кілька чинників, які досі заважають економічному зростанню і мають бути якомога швидше усунені: низька продуктивність, надмірна залежність від експорту сировинних товарів та обмежена економічна інтеграція в глобальний ринок, а також слабкість інститутів.

"Попри успіх низки реформ, ефективність використання праці, капіталу та землі у більшості галузей виробництва в Україні залишається дуже низькою. Для розуміння, наразі на нашу країну припадає близько 5% населення Європи та Середньої Азії, але виробляє вона лише 3% ВВП регіону, тоді як Польща з приблизно такою самою часткою населення виробляє 13% ВВП регіону", - йдеться в статті.

"І хоча розмір капіталу в Україні справді нижчий, ніж у Польщі, найбільша різниця між рівнями доходів у цих двох країнах зумовлена різними шляхами використання цих факторів виробництва", — зазначає оглядач.

Нагадуємо:

У 2017 році сукупна чиста вартість активів трьох найбагатших українців перевищувала 6% ВВП України.

Світовий банк погіршив прогноз зростання валового внутрішнього продукту України в 2019 році з 3,5% до 2,9%.