За рік виробництво автомобілів в Україні скоротилося на 23%

У 2018 році в Україні було виготовлено 6623 одиниць автотранспортних засобів, що на 23% менше, ніж у попередньому році.

Про це повідомила асоціація "Укравтопром".

Легкових автомобілів - 5660 шт. (-22%);

Комерційних - 132 шт. (-73%);

Автобусів - 831 шт. (3,4%).

У грудні 2018 року обсяг випуску автотранспорту склав 273 од., що майже в 3,5 рази менше у порівнянні з грудневим результатом 2017 року.

Традиційно найбільшу частку в статистиці місяці зайняв легковий підрозділ національного автопрому - 197 легкових автомобілів. Щодо показника річної давності випуск легкових автомобілів у грудні скоротився майже в 4 рази, а весь обсяг був забезпечений одним заводом - "Єврокар".

Виробництво вантажних автомобілів в останньому місяці минулого року не здійснювалося (інформація по АвтоКрАЗу відсутня, завод перестав публікувати дані про своє виробництво з серпня 2016 року).

Автобусне виробництво впало на 35%, до 76 шт.

Нагадаємо:

В Україні за рік вдвічі зросли продажі вживаних авто.

Первинна реєстрація в Україні комерційних автомобілів (нових і старих) у 2018 році зросла на 20% порівняно з 2017 роком.