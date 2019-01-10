За рік виробництво автомобілів в Україні скоротилося на 23%
У 2018 році в Україні було виготовлено 6623 одиниць автотранспортних засобів, що на 23% менше, ніж у попередньому році.
Про це повідомила асоціація "Укравтопром".
Легкових автомобілів - 5660 шт. (-22%);
Комерційних - 132 шт. (-73%);
Автобусів - 831 шт. (3,4%).
У грудні 2018 року обсяг випуску автотранспорту склав 273 од., що майже в 3,5 рази менше у порівнянні з грудневим результатом 2017 року.
Традиційно найбільшу частку в статистиці місяці зайняв легковий підрозділ національного автопрому - 197 легкових автомобілів. Щодо показника річної давності випуск легкових автомобілів у грудні скоротився майже в 4 рази, а весь обсяг був забезпечений одним заводом - "Єврокар".
Виробництво вантажних автомобілів в останньому місяці минулого року не здійснювалося (інформація по АвтоКрАЗу відсутня, завод перестав публікувати дані про своє виробництво з серпня 2016 року).
Автобусне виробництво впало на 35%, до 76 шт.
Нагадаємо:
В Україні за рік вдвічі зросли продажі вживаних авто.
Первинна реєстрація в Україні комерційних автомобілів (нових і старих) у 2018 році зросла на 20% порівняно з 2017 роком.
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