Коштів уряду в державній скарбниці стало більше
П'ятниця, 1 лютого 2019, 21:05
Залишки коштів на Єдиному казначейському рахунку на 1 лютого 2019 року становили 11,9 мільярда гривень, що на 2 мільярди більше в порівнянні з показником на початок січня.
Про це повідомляє Державна казначейська служба.
Рік тому на ЄКР коштів було майже вдвічі більше - 20,1 млрд грн.
Нагадуємо:
Залишки коштів на єдиному казначейському рахунку станом на 1 січня 2019 року становили 9,861 мільярда гривень.
Залишки коштів на Єдиному казначейському рахунку станом на 1 грудня 2018 року становили 17,205 мільярда гривень.
Економічна правда
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