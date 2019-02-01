Коштів уряду в державній скарбниці стало більше

Залишки коштів на Єдиному казначейському рахунку на 1 лютого 2019 року становили 11,9 мільярда гривень, що на 2 мільярди більше в порівнянні з показником на початок січня.

Про це повідомляє Державна казначейська служба.

Рік тому на ЄКР коштів було майже вдвічі більше - 20,1 млрд грн.

Нагадуємо:

Залишки коштів на єдиному казначейському рахунку станом на 1 січня 2019 року становили 9,861 мільярда гривень.

Залишки коштів на Єдиному казначейському рахунку станом на 1 грудня 2018 року становили 17,205 мільярда гривень.

Економічна правда