Всі розділи
Укр / Рус

Коштів на рахунку уряду стало більше

Понеділок, 3 грудня 2018, 11:55
 

Залишки коштів на Єдиному казначейському рахунку станом на 1 грудня 2018 року становили 17,205 мільярда гривень, що на 17,5% більше показника місячної давності.

Про це повідомляється на офіційному сайті Державної казначейської служби.

Рік тому на ЄКР коштів було в 3,1 рази більше - 54,1 млрд грн, за листопад 2017 року вони зросли на 5,54 млрд грн, нагадує "Інтерфакс-Україна".

Як повідомлялося, залишки коштів на єдиному казначейському рахунку станом на 1 листопада становили 14,645 мільярда гривень.

У той же час, станом на 1 листопада 2017 року залишок на ЄКР становив 48,564 млрд грн, тобто в 3,3 рази більше.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Казначейство уряд

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Кошти уряду в державній скарбниці скоротилися на третину 1 листопада 2018, 13:40
Залишки коштів уряду покинули критичну позначку 3 вересня 2018, 13:12
Чи повториться затримка у виплаті пенсій. Що про це треба знати 23 серпня 2018, 08:00
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті