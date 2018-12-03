Коштів на рахунку уряду стало більше
Понеділок, 3 грудня 2018, 11:55
Залишки коштів на Єдиному казначейському рахунку станом на 1 грудня 2018 року становили 17,205 мільярда гривень, що на 17,5% більше показника місячної давності.
Про це повідомляється на офіційному сайті Державної казначейської служби.
Рік тому на ЄКР коштів було в 3,1 рази більше - 54,1 млрд грн, за листопад 2017 року вони зросли на 5,54 млрд грн, нагадує "Інтерфакс-Україна".
Як повідомлялося, залишки коштів на єдиному казначейському рахунку станом на 1 листопада становили 14,645 мільярда гривень.
У той же час, станом на 1 листопада 2017 року залишок на ЄКР становив 48,564 млрд грн, тобто в 3,3 рази більше.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua