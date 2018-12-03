Коштів на рахунку уряду стало більше

Залишки коштів на Єдиному казначейському рахунку станом на 1 грудня 2018 року становили 17,205 мільярда гривень, що на 17,5% більше показника місячної давності.

Про це повідомляється на офіційному сайті Державної казначейської служби.

Рік тому на ЄКР коштів було в 3,1 рази більше - 54,1 млрд грн, за листопад 2017 року вони зросли на 5,54 млрд грн, нагадує "Інтерфакс-Україна".

Як повідомлялося, залишки коштів на єдиному казначейському рахунку станом на 1 листопада становили 14,645 мільярда гривень.

У той же час, станом на 1 листопада 2017 року залишок на ЄКР становив 48,564 млрд грн, тобто в 3,3 рази більше.

Економічна правда